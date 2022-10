Boninne est décimé avant Ohey

Domenico Maselli regrette le nombre important de blessés que compte son équipe boninnoise avant ce gros match. "La rencontre, déjà difficile en temps normal, nous donnera encore plus de fil à retordre au vu des absences. On a perdu Maxime Stragier (nez cassé), François Heynen, Thomas Henry et cinq autres joueurs. Pour l’instant, à chaque match, j’ai perdu un homme. Si ça ne s’arrête pas, je vais avoir du mal à aligner 11 joueurs. On a affronté Lustin ce mardi en amical (victoire 1-3) et l’équipe a très bien joué. À nous de reproduire la même prestation ce week-end. On va faire de notre mieux."