Aurélien Lambert se dit contraint de renoncer

Lionel Brouwaeys a certes des solutions, dans sa palette de joueurs, pour recomposer sa défense et son milieu de terrain. Mais ses choix dépendront aussi de l’aptitude de Josué Bastin à s’aligner, lui qui se plaignait du genou et a fait l’impasse à Manage, dimanche passé. Le grand "Jo" était en tout cas présent aux séances de mercredi et jeudi.

Les "Dragons" de Dante Brogno, qui a succédé à Laurent Demol le 23 septembre, avec la mission de jouer les premiers rôles dans la série, débarqueront à l’Agauche sur une bonne lancée de trois succès en quatre matchs, dont les plus récents réussis à Tournai (0-3) et en derby contre Tertre-Hautrage (2-0), le prochain adversaire d’Onhaye.

"Mons dispose d’un bon noyau (NDLR: Nabil El Bouhabi, un joueur de flanc formé au LOSC, rejoindra les Maël Lépicier et autre Alessandro Cordaro en janvier). On s’attendait à ce que la machine se mette en route à un moment donné. Elle vient de le faire, mais il n’y a aucune raison de paniquer. On sera chez nous et on a aussi de l’expérience dans nos rangs", conclut "Lambi", qui ne manquera pas d’encourager ses partenaires, qu’il soit sur le terrain ou à côté.