HAVERSIN: Blessés: Gerard, Piette.

CHEVETOGNE: Blessés: Servais, Devogelaere ; absent: Cowez ; retour: Mathieu.

Après le derby communal namurois, le cinacien. Un inédit en P1, mais que les deux équipes auraient aimé vivre dans de meilleures circonstances, bien plus éloignées de la zone rouge. "C’est plus qu’un derby. Vu nos positions au classement, c’est un match à 30 ou 40 points, assure Fred Quinet à Haversin. C’est malheureux de retrouver les deux équipes dans cette situation. Sinon, un nul aurait arrangé toute la commune . Puisque nous devons absolument gagner tous les deux, espérons que tout se passe dans une bonne ambiance."

Les visiteurs, chez qui la collaboration avec Michel Godefroid a pris fin lundi, feront le court déplacement avec, en guise de T1, Régis Diluzolele, qui fut un temps le T2 d’Éric Suray à Chevetogne. "Le comité m’a demandé d’assurer l’intérim, ce que j’ai accepté avec plaisir. Pol et Louis Minon ont dispensé les séances de mardi et jeudi mais j’ai pu avoir quelques mots avec les joueurs, et notamment avec Santarossa, qui sera mon adjoint dimanche, précise Dilu, de retour à la maison. Chevetogne, c’est mon club. Je connais le groupe et le groupe me connaît. Je suis conscient qu’être entraîneur à Cheve, ce n’est pas que du coaching et que la situation du club demande à chacun de s’investir un peu plus." Demain, la mission de Régis sera au moins double. "Gagner, c’est la priorité. Parce que c’est un derby et parce que c’est le dernier contre l’avant-dernier. Mais j’aimerais aussi retrouver l’ADN de Chevetogne, l’esprit combatif qui faisait que les équipes nous craignaient les dernières années. Si on peut allier les deux, ce serait idéal ", affirme celui qui pourrait prolonger l’aventure chez les Coccinelles. "Il n’est pas impossible que je me propose à ma propre succession, sourit le T1 ad interim. Mais cela dépendra du résultat de dimanche et, surtout, de l’avis du comité et des joueurs."

Haversin, qui a reçu son nouvel éclairage LED, devrait être en mesure d’accueillir Rhisnes en soirée le samedi 26 novembre en coupe de province.