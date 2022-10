Vers un 3 sur 3 namurois ?

Herve-Battice – Namur B (s. 21 h)

En difficulté d’effectif ces derniers temps, Namur peut aborder ce huitième plus sereinement. "En dehors d’Iemmolo, blessée pour encore quelques semaines, je devrais disposer de tout mon noyau, se réjouit le coach, Jérémie Palix. Néanmoins, je me méfie d’Herve-Battice. Même si l’équipe est toujours privée de victoire, elle est difficilement manœuvrable dans sa salle et est costaude dans le secteur intérieur. À nous de rendre notre jeu agressif." Comme chaque année, la coupe AWBB constitue un objectif. "L’idée est d’aller le plus loin possible, et ce serait un super signal envoyé aux filles et au club. Par ailleurs, il me semble que nous pourrions tomber sur une équipe prenable au tour suivant."

Charleroi B – Boninne (d. 17 h)

Pour plusieurs des joueuses de Fabien Muylaert, ce duel contre Boninne, dimanche après-midi, constituera la troisième sortie de la semaine en adultes. La coupe AWBB est un réel objectif pour la seule équipe carolo toujours en lice.

Mais en face, le groupe de David Roussaux, qui possède un meilleur bilan en championnat que les Spirou Ladies (3 sur 5), aura son mot à dire. "Nous restons sur un succès contre Ganshoren, mercredi de la semaine passée. Cela a permis aux filles de se reposer du week-end", explique le coach namurois en espérant, comme toujours, "que les filles se donneront à fond pour n’avoir aucun regret, face à un adversaire solide." Retenue par le travail, Pauline Compère sera absente.