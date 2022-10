"Nous avons eu un débriefing de cette équipe à l’entraînement, entame le médian des" Bleus ". On sait que ce sera une rencontre compliquée car Libramont n’a perdu tous ses matches que d’un seul but et a donc prouvé qu’il avait du répondant. De plus, il faudra s’adapter aux dimensions d’un terrain très large. Physiquement, il faudra aussi rivaliser avec cette équipe. On connaît ces équipes du sud du pays. Ce sera certainement un match d’hommes."

Hormis les appréhensions de fin de semaine quant à l’adversaire du week-end, tout baigne à Ciney, avec une première partie de championnat réussie. "Nous avons fait un excellent début de saison et j’aurais signé à deux mains si on m’avait dit ça avant d’entamer le championnat. Finalement, le seul regret, c’est d’avoir perdu des plumes à Givry ou face à Meix." Thibaut Otte l’assure: il est bien intégré à Ciney. "Il y a énormément de jeunes joueurs prometteurs dans cette équipe. Et on doit encore parfois s’adapter au rythme de la D3. Cependant, nous sommes bien lancés et c’est de bon augure pour la suite. Tout ce que je souhaite, c’est que nous continuions sur la même voie."