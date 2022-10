"On sait bien que ça ne va pas être un adversaire facile. Ils viennent pour prendre des points. Je prends mon match avec beaucoup de détermination et de confiance", explique le jeune défenseur de l’Union Rochefortoise, Adel Sbaa.

Les hommes du Parc ont réussi à faire oublier leur début de saison compliqué. "Après les défaites à Herstal et Habay, il y avait un peu de pression. On a réussi à rester soudé. Une période comme cela, ça aide à forger un groupe. L’ambiance était déjà au top. Mais cela fait maintenant cinq semaines que l’équipe vit super bien."

Sans leur meilleur buteur

Seul couac depuis plusieurs semaines: les blessés ne cessent d’augmenter dans le noyau rochefortois. Boutgayout, sorti après sept minutes face à Raeren-Eynatten, est le dernier en date à venir s’ajouter à une liste déjà (très) longue. Et la suspension de Cornet ce week-end, meilleur buteur des Unionistes du haut de ses huit réalisations en championnat, ne facilitera pas la tâche.

"Comparé aux autres années, le noyau est encore plus grand, plus costaud et plus équilibré. Il y a d’autres joueurs dans l’équipe qui savent faire la différence. Je crois qu’on peut compter sur eux pour pallier ces absences", rassure le défenseur latéral.