Les "Oranges", qui restent sur un 7 sur 9, se retrouvent sur la deuxième marche du podium, au moment de recevoir le leader. "Les gars ont bien relevé la tête, car il ne fallait pas traîner en chemin, si on voulait rester dans le trio de tête. Avec un noyau étoffé, il y a une saine concurrence et tout le monde doit rester impliqué. Gedinne impressionne. On devrait vivre un match de gala, entre deux équipes qui marquent beaucoup et encaissent peu." Damien Hosselet est incertain, tandis que Delhauteur n’est pas disponible.

Gedinne surfe sur la vague du succès depuis l’entame de la saison et compte déjà huit unités d’avance sur les Mosans. La première tranche en poche, les "Mauves" d’Olivier Cornet se déplaceront sans pression. "Evitons de tomber dans l’euphorie. Le championnat est encore long. Face à Havelange, nous avons dû batailler ferme pour aller chercher les trois points. Nous sommes dans une bonne spirale et allons chercher à préserver notre brevet d’invincibilité." Sciot, suspendu, Darche, blessé, et Bachelard, indisponible, ne seront pas du voyage.