Prévenus par leur coach Rudy Anciaux, les visités ne tomberont pas dans l’excès de confiance. "Car, si nous avons fait un bon match à Bossière (nos hôtes ont tremblé jusqu’au bout), cela ne roule pas trop pour nous pour le moment. Dès que nous commettons une demi-erreur, cela se paie cash. C’est le dur apprentissage de la P2. Plus on monte, plus les détails sont importants. Je ne connais pas du tout cette équipe de Sauvenière. À nous de ne pas planer. Nous devrons répéter le même match que dimanche, en nous concentrant encore un peu plus." Doupagne et Pierre rentrent de suspension.

La victoire engrangée contre Wépion a donné un coup de boost aux Gembloutois. "Avoir été promu T1 est une gratification, précise d’emblée Oudaa Sidi qui, en compagnie de Frédéric Stenuit, a succédé au duo Fabian Zimmer – Philippe Margreve. Si nous avons énormément de respect pour nos adversaires, nous essaierons de développer notre philosophie de jeu, propre à la culture du club, familiale. Nous nous déplacerons avec un esprit conquérant, afin de ne pas rentrer bredouilles." Carpentier est blessé.