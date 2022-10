La dernière de « capi » Devresse

Les deux premiers rendez-vous avaient été positifs, pour les Condrusiennes. "On avait remporté notre match d’ouverture contre Charleroi, actuel deuxième, puis accroché un peu les Nivelloises chez elles. Limal, cela reste une inconnue, mais c’est généralement très correct. Je ne sais même pas si certaines joueuses de leur N2 pourraient redescendre donner un coup de main à cette équipe. De notre côté, tout est possible. La saison passée, on était allé s’imposer à Thimister et gagné chez nous contre Lanaken, qui étaient bien classées à l’époque."

Avec un seul descendant par série, tel que stipulé dans le règlement de compétition de Volley Belgium, le maintien semble plus que jouable. "Le but est en effet de laisser une équipe derrière nous. Mais j’ai demandé à mes troupes de se concentrer sur trois adversaires: Nalinnes, qui n’a encore aucun point, Limal B et Chaumont B. C’est contre elles qu’on doit engranger. Si ça tombe aussi contre les autres, tant mieux."

Les différents aspects du jeu cinacien ne sont pas au même niveau. "Le premier objectif était que nos jeunes prennent de la bouteille et, sur ce plan, on avance pas mal. Offensivement et au service, cela reste correct aussi. Il y a par contre encore du travail sur la réception et l’organisation. Mais on progresse, comme l’an passé. Le principal est de garder le moral, de ne pas lâcher l’affaire", insiste le coach, qui regrette surtout l’agencement du calendrier. "Notre match suivant est fixé au… 19 novembre, contre Nalinnes justement. Puis, on aura encore une longue interruption entre le 10 décembre et le 11 février ! Comment ne pas casser un élan, ni démotiver les gens à venir aux entraînements, dans ces conditions ?"