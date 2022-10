Après un bilan plus qu’honorable de trois victoires contre une défaite, établi à domicile, Ciney effectue son premier déplacement, et pas des moindres. "Au vu de ce que j’entends, Haneffe devrait jouer le top 6 de la division, avoue le coach, Jean-Christophe Beguin. On s’attend dès lors à une rencontre difficile, d’autant que je serai privé de Fannie Vandesteene et de Candice Michel. Sur base des quatre premiers matchs, j’ai confiance en la défense. En revanche, j’espère que nous trouverons les solutions offensivement."

Boninne C – Haneffe (d. 13 h)

Quelques heures plus tard, Haneffe se rend chez les Boninnoises, qui se sont enlevées l’épine du pied avec leur premier succès de la saison, obtenu le week-end dernier. Elles abordent ce match décomplexées. "Malgré la victoire, le mot d’ordre reste le même: sans pression, confirme la coach, Perrine Drygalski. On s’apprête à jouer un adversaire compliqué, rempli d’expérience, qui joue ensemble depuis des années. À nous d’attaquer cette rencontre avec le même état d’esprit livré contre Esneux. Nous continuons à bosser dans une atmosphère plus détendue. Le fait qu’Haneffe se sera dépensé la veille n’aura pas d’influence, ces filles ont évolué plus haut, elles savent gérer ce genre de situation."

Courcelles 76 - Natoye 68 (2 prol.)

L’équipe locale, menée de dix points, parvenait à repasser devant en fin de temps réglementaire et Natoye égalisait sur lancer: 55-55. Dans la prolongation, les Namuroises creusaient de nouveau un écart intéressant (+7). Une fois encore, le Basket Entité, bien que fortement diminué (Pitrons en plus de, déjà, Gamache), refaisait surface et Patelli forçait sur lancers une seconde prolongation (66-66) ! Au cours de celle-ci, les visiteuses calaient d’une pièce et n’inscrivaient plus que deux petits points.