Fraire: « Un vrai test sur notre niveau actuel »

Andenne – Braine (+8) (s. 20 h 30)

Andenne évoluera sur son parquet ce samedi soir. Malgré les nombreux joueurs blessés et des résultats décevants en R1, les Mosans restent motivés pour accueillir le BBC Brainois. "C’est une R2 mais ils ne sont pas là par hasard, ça ne va pas être un match facile. Nous ne sommes pas dans de bonnes conditions pour aborder la rencontre mais on va se battre parce qu’un match n’est jamais joué d’avance. Mon secteur intérieur est décimé et, a priori, je ne pourrai compter que sur six joueurs, expose Pierre-Philippe Baeken, le coach andennais. On doit passer outre la spirale de blessures dans laquelle nous sommes en faisant le dos rond pendant encore un bon mois. On alimente l’infirmerie en mettant dans le rouge les joueurs au fur et à mesure que la rotation s’étiole. J’ai dû cramer Jean Delva à Loyers en le faisant jouer 35 minutes, il a désormais mal au dos et ne devrait pas être sur le terrain samedi."

Les "Oursons" devront aussi se passer de Stas, Otte, Klein et Mercier.

Aubel (+5) – Ciney (d. 16 h)

Ciney doit également composer avec une avalanche de blessures ce mois-ci, qui ne remettent toutefois pas en question les objectifs condrusiens. L’équipe l’a montré le week-end passé à Cointe (83-88), où les six joueurs présents ont livré une prestation qui a ravi leur coach: "Mes gars sont de véritables guerriers et aller chercher une victoire dans ces conditions chez une grosse équipe de la série, c’est un exploit !" L’occasion pour Yohan Balthazar de réaffirmer les ambitions de son équipe, qu’il juge capable de rivaliser avec les meilleurs: "Une fois que les blessés seront de retour, je pense que nous aurons les arguments pour faire quelque chose de bien dans un championnat très ouvert. Nous voulons aussi aller le plus loin possible en coupe AWBB. Mes joueurs ont prouvé qu’ils ont du répondant, même à six." Le message est clair pour la R2 d’Aubel qui les accueillera ce dimanche: si les Cinaciens devront à nouveau composer avec une rotation très limitée, ils ne comptent pas s’arrêter là !