Erpent en danger à Malonne

"Contre Erpent, ce sont souvent des matchs avec beaucoup d’intensité et très indécis, prévient le Malonnois Antonin Gilet. À nous d’imposer notre jeu, surtout qu’Erpent fait un très bon début de championnat, de contrôler l’agressivité offensive et la percussion dans les 1 contre 1 et d’être très vigilants aux rebonds. Il faudra également gérer l’effectif dimanche vu que nous jouons en Coupe vendredi contre Andenne". Hormis Thimister et malgré quelques incertitudes, Malonne devrait s’aligner au complet.