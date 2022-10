"Même si pour certains, il faut retrouver du rythme et que les automatismes ne sont pas encore au top, nous avons pu constater la semaine dernière l’effet positif d’un groupe au complet, d’autant que cette saison, plus que jamais, le potentiel de l’équipe est grand, explique le coach namurois Didier Thémans. Mais attention, pour avoir vu plusieurs de leurs prestations, je peux affirmer que cette formation de Stevoort ne manque pas de talents. C’est une équipe physique qui sait jouer vite et ainsi mettre son adversaire en difficultés. Nous allons devoir tenter d’imprimer notre tempo et surtout, ce qui nous manque encore un peu, travailler en équipe. Je sais que nous sommes capables d’aller chercher un bon résultat là-bas et prendre un premier succès à l’extérieur et engranger une nouvelle victoire nous permettrait de gagner encore en confiance mais aussi de rester dans une spirale positive, ce qui donne toujours plus de peps aux joueurs. Il y a un beau challenge à relever et mes gars aiment ça."

Après un début de saison entaché par les blessures, Belgrade semble reboosté: "J’avais pour but que l’équipe soit au mieux pour fin octobre mais tout ce que nous prendrons d’ici là sera un plus non négligeable pour la suite de la saison."