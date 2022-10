Victoire et titre pour les Porsche

S’il était question de finale chez nous, ce n’était pas le cas en France, à Béthune, suite à la crise économique que nous connaissons. Raison pour laquelle Ghislain Barbier a fait quelques kilomètres de plus pour découvrir un de nos tracés. Et sans regret puisqu’il impose sa 991 aux plus anciennes 997 de Christian Guillemin, néanmoins champion de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour une seconde, et Christophe Daco. Trop vite contraint à l’abandon, Jonas Langenakens devait en rester là. Du côté de la Division 4 réservée aux voitures équipées de pneus de compétition, on notera encore la belle victoire en 4-12 de Jérémy Doumont.