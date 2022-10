Lorens Lecertua aux JO du sport auto

Passé du karting au Championnat de France de F4 pour cette saison 2022, Lecertua fait partie des jeunes pilotes belges à suivre. À 15 ans seulement, il est l’un des plus jeunes du peloton, mais cela ne l’a pas empêché de déjà monter une fois sur le podium ni de se battre pour un top 10 final dans la compétition française. Avec 18 disciplines au menu (en circuit, en rallye, en karting, en drift et même en virtuel), les FIA Motorsports Games sont donc l’équivalent des jeux olympiques, mais pour le sport automobile. Inauguré en 2019 en Italie, le concept a disparu des calendriers 2020 et 2021 pour cause de crise sanitaire, mais il fait son retour en 2022. Cette fois, c’est la France, et plus particulièrement la ville de Marseille, qui sera le pays hôte du 26 au 30 octobre.