Une belle première pour la corrida des Watts

Sur la double boucle, les candidats à la victoire étaient plus nombreux, mais le plus rapide fut Benjamin Dandoy. "Cela fait longtemps que je n’avais plus participé à une corrida avec autant d’ambiance. Je suis toutefois assez surpris de gagner, vu la présence de Mathieu Léonet. Mais il est vrai que les meilleurs avaient décidé de partir sur les trois boucles", racontait Benjamin, qui profita de la dernière descente pour faire la différence. Elodie Urbain (voir portrait ci-contre), s’imposa chez les dames.

Quatre petites secondes séparèrent Mathieu De Rijdt, le vainqueur, de Jérémy Wanet, sur le plus long parcours. "Le parcours nous emmenait à cinq reprises sur la ligne, sur un tracé loin d’être plat. Après un départ rapide mais contrôlé, on s’est retrouvé à trois avec Sébastien Mahia et mon frère Thibault. Après la première boucle, on était seuls, mon frère et moi, avant de voir débouler Jérémy. J’ai accéléré au 8e kilomètre et le bruit des pas de mes adversaires s’éloigna. Au final, c’était une très belle course, intense, stratégique et pleine de rebondissements", commentait Mathieu. Jérémy se classa deuxième et Thibault troisième. La basketteuse Stéphanie Ernoux profita d’un match le dimanche pour se dégourdir les jambes et s’imposer sur cette première édition. "J’ai démarré assez vite et me suis retrouvé en tête, avec la première du 6 kilomètres sur les talons. J’ai levé le pied, pour tenir le coup jusqu’au bout. Je suis contente de ma performance, car je me suis bien donnée et le moment était très sympa, vu l’ambiance pendant et après la course", commentait-elle.