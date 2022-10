Un vélodrome à Jambes, c’est non, une piscine, oui ?

« Chaque ministre maîtrise les projets dont il a la tutelle. Dans mes compétences, je peux vous dire que le projet Planet Bike ne se réalisera pas sous la forme prévue. On n’a pas les moyens d’avancer, donc on supprime les crédits pour le vélodrome. Et on les garde pour l’achat du terrain : on attend de voir si on peut stopper la vente ou pas », confiait-il dans nos colonnes. Voilà qui méritait aussi une réaction du bourgmestre de Namur : « Ce n’est pas une surprise mais ça reste une grande déception, estime Maxime Prévot (Les Engagés). Autant je peux comprendre que le gouvernement wallon, confronté à de grandes difficultés budgétaires, puisse considérer que le projet de vélodrome et plus globalement de Planet Bike n’est pas une priorité en ces temps maussades, autant je regrette que l’on reste dans un schéma de manque d’ambition sportive de manière générale et autour du vélo en particulier, en Wallonie. C’est la raison pour laquelle je fonde encore l’espoir que la Région poursuive bel et bien l’acquisition du site auprès de La Défense et ne l’annule pas, et qu’elle puisse y développer en partenariat avec la ville un projet indispensable de nouvelle piscine olympique. Les besoins sont énormes tant pour les sportifs de haut niveau wallons que pour nos publics scolaires et familiaux sur Namur. J’ai confiance dans le ministre Dolimont pour cela. »