Un film sur l’Openlakes

Stress, hargne, effort, larmes de joie, fierté… Les sensations du plus grand triathlon de Belgique en 2022 sont désormais disponibles en images via un film diffusé sur le web par l’asbl Sport&Tourism Promotion. Elle invite à soutenir son projet par la diffusion de cet unique court-métrage retraçant l’événement 2022. Encore connu sous le nom « Ironlakes » il y a peu, l’Openlakes s’est vu remettre en 2021 l’Awards « Organisation de l’année » par la Fédération belge de triathlon. Il s’agit également du plus grand triathlon belge, avec un total de 4131 participants pour l’édition de cette année aux Lacs de l’Eau d’Heure et un concept unique dans la discipline, ouvert à toute la famille. Pour rappel, l’Openlakes, c’est 8 catégories d’épreuves: Full Distance, Half Distance, Olympic Distance et Promo Distance pour les professionnels ou novices, ainsi que My first triathlon experience, Rookie (14-15 ans), Kids (10-13 ans), Mini-Kids (6-9 ans) pour les plus curieux. Deux éditions du festival triathlon sont au programme 2023 : l’Openlakes Champagne les 24 & 25 juin au Lac du Der et l’Openlakes Belgique les 16 & 17 septembre aux Lacs de l’Eau d’Heure.