Trophée de Régularité: 14 équipes namuroises sont toujours invaincues

Elles sont encore 14. Quatorze formations namuroises à être toujours invaincues cette saison en provinciales. Parmi elles, Gedinne (P2B), Ohey (P3B), Thy-le-Château (P3C), Lesve (P4C), Andenne (P1 Dames), Ligny (P2A Dames) et le Fémina Auvelais (P2B Dames) ne totalisent que des défaites depuis le début de la campagne 2022-2023. Si deux de ces équipes ont déjà décroché la première tranche, d’autres devront aller la chercher ce week-end… C’est le cas en P1 où Arquet et Loyers, les deux derniers invaincus de l’élite provinciale, s’affrontent vendredi soir en derby, pour le prestige, pour le brevet d’invincibilité et pour le gain de la tranche.