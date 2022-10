Les Namuroises doivent être plus appliquées à Waregem

Auréolé d’une première victoire en ouverture du championnat, le Basket Namur Capitale se rend à Waregem. Lionel Dorange, l’assistant-coach, s’attend à un déplacement difficile chez des adversaires qui ont, elles aussi, gagné ce week-end, contre les montantes de Brunehaut. "On les connaît assez bien et on sait que ce sera un match compliqué. C’est une équipe qui aime le jeu rapide, qui court et qui se base sur un bon collectif. On devra faire attention à Nastja Claessens qui en est le point central. Il faudra bien nous concentrer sur notre jeu, ce qui n’est pas aisé après un déplacement de plus d’une heure et demi en semaine."