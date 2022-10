Les Jemeppoises ont commencé leur exercice par un sans-faute

Bien que positionnées dans le sillage des deux ténors que sont Anhée A et Romedenne (et avec un match en moins), les Jemeppoises n’affichent aucune ambition haut placées, pour l’instant. "On verra. C’est difficile de faire des pronostics avec des filles", poursuit, en riant, celle qui dirige un effectif déjà bien rodé. "Il n’y a en effet quasiment pas eu de changements et elles évoluent ensemble depuis longtemps. Elles sont donc déjà bien organisées. Et jusqu’ici, cela marche très bien. Avec une bonne mentalité et une super-ambiance, sur et en dehors du terrain. Émilie est venue remplacer une fille qui est enceinte, alors que la passeuse Clémentine Binard est arrivée du noyau de l’ex-Nationale 2, suite à l’arrêt de Diana Begaux. Elle est très bien entrée dans le collectif et peut déjà s’appuyer sur une bonne expérience, à son âge. Elle apprend en tout cas très vite et travaille avec plaisir."