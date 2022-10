Le niveau était relevé aux « Biwacks »

En pleine récupération, Brice Laforge est parvenu à battre son record personnel sur la petite distance de 5 km, devant Luca et Simon Dendas. "J’ai partagé la totalité de la course avec Luca. Ce n’est que dans le dernier kilomètre que j’ai accéléré et suis parvenu à le décrocher pour finalement gagner sur ce parcours agréable, mais vallonné", raconte Brice. Sarha Tallier et Géraldine Nemery se sont partagé la première place chez les filles.