La corrida Halloween, organisée à Rochefort, lance les festivités ce week-end. Vendredi soir, dès 10h30, les Joggeurs de Suzin accueillent les participants sur un tracé de 5 ou de 10 kilomètres.

Course des Cithytrouilles

Le comité des fêtes de l’école Saints Pierre et Paul organise la traditionnelle course des Cithytrouilles à Thy-le-Château, ce samedi. Le départ de la plus longue distance de 11,2 kilomètres est fixé à 16h avant, 10 minutes plus tard, celui des 6 kilomètres.

Zombie Flo’Run

Samedi, les zombies sont de sortie à Florennes à l’occasion de la Zombie Flo’Run, une course à obstacles annoncée comme terrifiante. Dès 19h, les participants vont prendre le départ pour 7 kilomètres, lors d’un événement proposé par la Maison des Jeunes.

Trail de l’Orneau

Traditionnel rendez-vous du mois d’octobre, ce dimanche, le GTC et le GaG s’associent pour le trail de l’Orneau, organisé au départ de Bossière. Le départ, commun aux deux distances de 19 et 30 bornes, est prévu à 10h.

