C’est encore difficile d’estimer le niveau de la série, mais tous les points sont bons à prendre en début de saison. C’est toujours le scénario idéal, quelles que soient ses ambitions. On doit continuer à préparer nos matchs à fond. Et à la mi-saison, on verra où l’on se situe.

Outre Namur, on retrouve plusieurs équipes francophones (Limal, Waremme et Gembloux) dans le top 5. Une bonne surprise ?

C’est inattendu, dans le sens où on entendait souvent dire que la fusion des compétitions avec les néerlandophones désavantagerait les formations francophones. Mais là, on se rend compte que celles-ci sont au même niveau, si pas meilleures. Cela fait plaisir à voir. La rivalité sera donc plus “locale”, cette saison.

Quel est ton avis sur le noyau namurois, que tu as retrouvé cet été ?

Il correspond à 90% à ce que j’en attendais. Le départ d’Inès Cambier a un peu chamboulé les plans au niveau de certaines positions, mais Lucie Rousselin évolue à un très haut niveau au centre. On est par contre un peu limité point de vue changements. Il ne faudrait pas avoir trop de pépins dans les mois qui viennent. Mais la qualité est là, avec des filles au comportement assez pro. C’est un plaisir, de travailler avec elles.

Personnellement, es-tu satisfaite de ton début de saison ?

Le premier match, en coupe de Belgique, a été compliqué. On n’avait pas livré une très bonne prestation, moi y compris. Mais j’ai ensuite trouvé le rythme et mes repères. Cela tourne bien avec les passeuses et la réception est au point. Je joue à un niveau qui me correspond. Je suis surtout quelqu’un qui amène de la sérénité, de la stabilité dans une équipe. Et j’adore être en contact avec des jeunes, les guider pour qu’elles se sentent en confiance. Je n’avais pas trouvé ce rôle-là dans mes clubs précédents.

Tu parlais d’Inès, qui a intégré l’école de Vilvorde. Tu y es passée également. Quels conseils lui donnerais-tu ?

Avec le recul, je me rends compte que, lorsqu’on est jeune, on ne profite pas toujours assez de ce genre d’expérience. Il faut en retirer le maximum d’informations et de plaisir possible. Le mot-clé, c’est de ne pas avoir peur, d’y aller à fond. Inès a saisi cette opportunité et c’est déjà une preuve de courage. Elle va aussi y forger sa personnalité, son caractère. Et elle en sortira grandie, quelle que soit la suite de sa carrière.

Les Yellow Tigers, dont faisait partie la Floreffoise Pauline Martin, se sont illustrées au récent championnat du monde !

C’était très chouette, de pouvoir regarder leurs matchs à la télévision. Elles y ont signé un résultat historique, pour une équipe féminine seniors, en se classant 9e. Je suis super-fière d’elles, surtout au vu de la qualité du jeu. Et en sachant que c’est usant, mentalement et physiquement, d’enchaîner autant de matchs internationaux. Et puis, les filles sont jeunes, en dessous de 25 ans. Et ont du talent. Je suis sûre qu’elles vont encore évoluer.

Pour Pauline, c’était déjà super d’avoir eu un peu de temps de jeu, et pas contre de “petits” adversaires. Après cette expérience, elle en voudra plus, c’est certain. Et aller à Monza était une bonne décision pour elle. On pense toujours qu’il faut aller à l’étranger quand on est formé. Mais les clubs italiens sont aussi de très bons centres de formation. Qu’elle en profite au maximum. Et félicitations à elle !

As-tu encore des échos de ton ancienne équipe de Kalmthout, qui va entamer son championnat en Ligue A ce week-end ?

Oui et tout se passe bien. Elles sortent d’un team building, au terme d’une longue préparation, entamée à la mi-août. Elles vont aborder ce challenge de manière positive, sans attente particulière. Pour le club, cette accession parmi l’élite est une bonne promotion, mais il reste concentré sur la formation.

Un petit mot sur le nouveau revêtement de la salle, dont vous disposez depuis peu ?

C’est magnifique ! Avant, on se disait en rigolant qu’on avait mal aux chevilles après un seul entraînement. Maintenant, les contacts avec le sol sont plus doux et on a déjà senti une grosse différence, lors des sauts et plongeons. Il y a un effet antichoc. C’est vraiment un luxe. Et aussi une fierté, vis-à-vis des équipes qui viennent nous rendre visite. Merci à la Ville et aux entreprises qui y ont œuvré.