Couvin n’a plus de gardien !

"Il n’est pas venu mardi à l’entraînement et s’est retiré de notre groupe whatsApp", précise Gabor Bukran alors que la direction du club confirme le départ de Repan. Couvin se retrouve donc sans gardien quelques jours avant d’affronter Manage. "Raya Garcia est en revalidation après son opération et le gardien de la P3, Lucas Doyen s’est blessé, ajoute Gabor. Je ne sais pas encore qui jouera. Vincent Eugène pourrait éventuellement revenir dépanner. Ou on affilie un nouveau joueur d’ici là. J’avoue que j’en ai ma claque de tout ça !".