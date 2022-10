Bastin et Bailly ont tenu la distance

L’épreuve constituait la deuxième des quinze manches de l’édition 2022-2023 du challenge francophone Promo RunBike, une semaine après Evere. Les participants venaient des quatre coins de la Wallonie mais il faut souligner une très belle délégation du club Tri4Phil. Les pluies des derniers jours et du jour même ont rendu les circuits bien gras.

Sur le grand parcours, les Chimaciens Romain Bailly et Thibaut Bastin ont gagné avec un boulevard d’avance sur les 35 autres équipages. Ils l’avaient déjà emporté l’an dernier mais c’était alors sur le court. Ont également remporté leur catégorie par ordre d’arrivée François Brouillard et Gérald De Laet-Gyssels (vétérans), Félicie Akkermans et Damien Aubertin (mixte), Gil Renard et Maxime Temmerman (seniors), Martine Decamp et Michèle Janssens (dames).

Sur la courte distance, il y avait pas moins de 75 équipes. Le Mariembourgeois Evan Noel et son équipier Sarne Van Rumst l’ont emporté avec une vingtaine de secondes sur leurs plus proches poursuivants. Céline Bastien et Céline Déry l’ont emporté chez les féminines. Parmi les vainqueurs on retrouve aussi par ordre d’arrivée Olivier et Thibaut Coulon (famille B), Robin Quertain et Illyes Yernaux (jeunes B), Clothaire et Ugo Robert (jeunes A), Johnny Dewever et Anne Diez (mixte), Basil Capron et Jérôme Vandenberghe (famille A).

La prochaine manche du challenge francophone se déroulera à Laplaigne (Brunehaut) le mardi 1er novembre. Les fanas de la discipline indiqueront dans leur agenda le 21 janvier et le 11 février, dates respectives du championnat de Belgique longue distance à Braine-le-Comte et du championnat courte distance à Sirault. C’est loin mais cela permettra aux duos de planifier leurs entraînements !