Woman Race d'Andenne: Une course 100% girly

Pour la cinquième fois, la Régie Sportif de l’Andenne Arena et l’ASBL Woman Race collaborent pour l’organisation de la "Ladies Andenne". Si l’épreuve, qui propose des parcours de 3, 6 et 9 kilomètres, fait partie du calendrier des joggings, son objectif est tout autre. "C’est une course, qui peut bien entendu se faire également en marcher, organisée pour les femmes. Les hommes ne peuvent pas s’y inscrire, même si, chaque année, nous avons quelques messieurs qui sont présents pour accompagner une épouse ou une amie. L’idée n’est pas de faire de cet événement une course au sens propre, mais plutôt un moment de convivialité, de bienveillance et 100% girly", commente Sophie Hannot, très engagée depuis plusieurs années dans toutes les activités proposées par la Régie des Sports.