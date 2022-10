Rochefort seul invaincu

Pour les Marcassins la belle aventure se poursuit même si leur coach Lionel Evrard prêche pour la prudence et veut éviter tout excès de confiance. "Les résultats sont là, admet ce dernier. A Faulx le début du match ne fut pas aussi facile que prévu. Mais voilà, le jeu a bien tourné pour nous notamment grâce à nos contre-attaques et de poursuivre. Malgré notre 6/6, il ne faut pas s’enflammer. Plus on va avancer, plus ce sera difficile et nos futurs adversaires essaieront de nous battre. Gardons donc la tête froide".