Michel Godefroid quitte Chevetogne

En prenant cette décision, Michel Godefroid espère provoquer un électrochoc. "Si j’avais été comitard, je me serais séparé du coach, poursuit-il. Mais ces gens sont tellement corrects qu’ils ne m’auraient sans doute pas viré. Je suis sûr qu’ils veulent bien faire mais mon constat est celui-ci: j’en suis arrivé à un point où mon discours ne fonctionne plus. Il leur faut autre chose."

« Dilu » en intérim

Les joueurs (qui sont pour certains comitards également) ont encaissé la nouvelle et pensent déjà à l’après. "Michel veut le bien du club et estime que c’est la solution pour un déclic, relate Pol Minon. Avec le comité, on a fait le choix d’en rester là et d’accepter sa démission. On va repartir d’une feuille blanche." Chevetogne se cherche donc un nouveau T1. En attendant, les joueurs ont fait appel à un ancien de la maison, Régis Diluzolele, qui avait déjà endossé le rôle d’adjoint sous l’ère Suray. "Dilu sera au bord du terrain dimanche à Haversin."