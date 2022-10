Les nouveaux regrets fagnards

Couvin n’arrive toujours pas à enchaîner deux victoires consécutives. Pourtant, à Braine, les hommes de Gabor Bukran avaient tout en main pour repartir avec les trois points. « J’ai marqué assez rapidement, sur un corner, explique le médian fagnard, Tristan Gillis. Un but que je dédie à ma grand-mère, décédée la semaine dernière. » Une première période pas folichonne de la part des Mariembourgeois, rattrapés juste avant le repos. « Après la pause, nous étions mieux dans le match et Romain a concrétisé son occasion pour nous remettre devant. Puis, dans les derniers instants du match, notre gardien a voulu gagner du temps en gelant le ballon. Il s’est fait surprendre par l’adversaire, qui a égalisé. On est vachement dégoûté par cette défaite, car nous étions plus forts que Braine. C’est le football, mais ça arrive souvent à Couvin, d’être meilleur mais de ne pas l’emporter. » J.Ma.