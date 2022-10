Le marathon-relais, point final du Guérit

Pour cette dernière course du Guérit, 53 équipes étaient inscrites. Elles étaient constituées de deux à cinq runners. Ils ont parcouru douze fois un circuit boisé de 1 750 m dans le bois du centre d’hébergement. Une participation plutôt positive.

C’est avec trois minutes d’avance sur la famille Van Lerberghe que les "Banditos" l’ont emporté. Dans celle-ci on retrouvait Thomas Tenaerts, Dorian Tordeur, Martin Danvoye, Alexandre Colot et le capitaine Elian Groenne. "Un groupe de potes, lance ce dernier. Dorian a pris le premier relais et a fait le trou directement, ensuite on a enchaîné et l’écart a vite augmenté. On a fait ça pour le fun: gagner n’était pas l’objectif, on voulait juste bien se marrer entre amis."

Plusieurs catégories avaient été créées. Les "Banditos" ne sont donc pas les seuls vainqueurs. Outre les Van Lerberghe sacrés dans celle des "familles", les "Tri Kids" (jeunes), l’équipe de Joseph Sestro (masters hommes), les "Big Tri Kids" de Louis Baïolet (mixte), les "Thuriennes en balade" de Marie-Émilie Septon (masters dames) et les "Biches du bois de Lompret" de Sarah De Pestel (dames) figurent aussi au palmarès de cette édition bien particulière.

Un peu plus tôt avait eu lieu un relais pour jeunes de 3x500m. La victoire est pour Chloé Thirifays, Thaïs Lernout et Anaïs Depret du Jaco !

Malgré la disparation du Guérit, l’épreuve devrait survivre. C’était le souhait de toutes les personnes présentes samedi dans le hall de l’Albatros.