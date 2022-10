Le championnat d’Europe à Namur, dans la tradition cycliste locale

Cette année le cyclocross de Namur reçoit un prix d’excellence en accueillant les 5 et 6 novembre le jeune championnat d’Europe de la discipline, avec tout de même pas mal de nationalités représentées parmi les 310 partants environ, de quoi lui donner encore un peu plus d’aura. Ainsi qu’à la ville, but recherché par ses édiles depuis quelques lustres maintenant, en tout cas depuis le mot cyclocross a succédé à celui de motocross pour mettre en valeur cette citadelle millénaire. Et ce même si de grands champions se sont déjà imposés sur les pentes de la citadelle ces dernières années, avec des duels épiques Van der Poel-Van Aert-Pidcock, pour ne citer qu’eux, en à peine une douzaine d’éditions. La pub de Namur et la qualité de son organisation – soutenue par Golazo – n’est plus à faire. Christophe Impens, qui est le maître d’œuvre, résume: "On espère plus de 10.000 personnes, soit un peu plus que les 8000 de notre manche namuroise de Coupe du Monde. Et si la météo actuelle se maintient, ce sera superbe même si c’est tôt dans la saison pour avoir tous les ténors de la discipline." On annonce déjà chez les dames la Française Pauline Ferrand-Prévot, en grande forme à l’heure actuelle. Avec un nom pareil, ce serait pour le bourgmestre, si madame Prévot s’impose en haut de la citadelle de Namur, un devoir de s’intéresser un peu plus encore au cyclisme…

L’organisateur habituel du cyclocross de Namur et de cet Euro avait rameuté quelques pointures dans le pavillon de l’expo de Milan, sur l’esplanade de la citadelle de Namur, pour la présentation officielle de ce championnat d’Europe dont il est difficile de passer à côté de la campagne de pub. Présidents des fédérations nationale et francophone, président de l’Union européenne de cyclisme, bourgmestre et échevine, il ne manquait que le ministre wallon compétent retenu aussi par une autre de ses attributions, celle des… aéroports. Et aussi l’incontournable spécialiste namurois du cyclisme qu’est Rodrigo Beenkens pour donner le ton, mettre tout ce petit monde à l’aise et planter le décor. "Je ne suis pas trop le cyclisme, avouera à son micro, Maxime Prévot, honnête bourgmestre de Namur. Mais le potentiel cycliste de la citadelle m’a toujours marqué. Aussi quand le motocross est devenu plus compliqué à organiser, on a prouvé que le cyclocross pouvait aussi faire ses preuves au sud du pays. Et la mayonnaise a pris depuis 2009… "