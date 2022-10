L’ambition d’aligner des équipes dans toutes les catégories

Les aventures des Belgium Old Panthers ne font que commencer. « Nous avons déjà recruté 25 nouvelles, qui viendront pour la première fois s’entraîner avec nous ce mardi, évoque Anne Gilbert. Parmi elles figurent six joueuses namuroises : Geneviève Sana, Elly Pauwels, Gemma Riu, Dominique Beckers (une ancienne internationale), Joyce Wijnhoven et Muriel Ryelandt. On va ainsi pouvoir créer une deuxième formation, en 55 +, en vue de la Coupe d’Europe, prévue à Valence, en Espagne, en juillet 2023. Mais le but, c’est d’attirer encore plus de monde, pour parvenir à aligner des équipes dans toutes les catégories d’âge. On a du retard, par rapport aux nations de tradition. Mais on travaille pour les générations suivantes. »