Étienne: « Je prends ce qu’on me donne »

Grand gagnant au vu des nombreux blessés ces dernières semaines, Marvin Étienne en a profité pour se faire une place dans le onze de Rochefort. Auteur du premier but lors de la victoire de son équipe à Raeren, ce dimanche, le milieu de terrain a prouvé une nouvelle fois à l’entraîneur Yannick Pauletti qu’il pouvait compter sur lui. « Je prends ce qu’on me donne. J’essaye de montrer ce que je vaux. Je pense qu’aujourd’hui (lisez dimanche), j’ai encore montré comme les matchs précédents que j’étais présent et que je pouvais apporter au groupe. »