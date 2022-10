Des Namuroises à la Coupe du monde masters

Outre Anne Gilbert, qui évolua en Dames 1 au Hockey Namur et y a repris au sein des Junior Ladies après une pause de vingt ans, deux autres Namuroises ont fait partie de l’expédition en Afrique australe. "Danièle Schmit-Mossay (73 ans) a, elle aussi, porté les couleurs de Namur, pendant sept saisons. Et notre coach, Dominique Havelange, en fut une ex-joueuse et entraîneuse, fin des années 70. Elle avait notamment fait monter l’équipe dames de D3 en D1, avant de se consacrer à l’arbitrage international. Elle nous a énormément fait progresser depuis deux ans."

« On a beaucoup appris »

Les contretemps dus au Covid n’ont pas freiné l’enthousiasme des Old Panthers. "On a eu peu de matchs pour se préparer, mais on a pu participer à deux compétitions internationales cet été, à Tilburg et à Barcelone. On s’entraîne aussi deux fois par semaine, les mardis soir et vendredis après-midi, à Hoielaart et, parfois, au Racing Bruxelles. En hiver, on allait faire du fitness au centre Adeps de Louvain-la-Neuve, une fois par semaine. Et notre préparatrice physique, Laurence Pijpen, nous avait concocté des petites vidéos d’exercices à faire à la maison."

Nos représentantes ont disputé six rencontres, sur les terrains de Cape Town. "On a perdu 5-0 contre l’Argentine et l’Écosse, qui ont respectivement décroché le bronze et l’argent. Mais on n’a pas été ridicules. On pensait même encaisser plus de buts. Puis, on a pris notre seul point, et inscrit notre unique but, contre le Pays de Galles (1-1), cinquième du classement, après avoir eu beaucoup d’occasions. On a bouclé notre programme de poule par une défaite 3-0 contre l’équipe B du pays hôte. Enfin, en matchs de classement, on s’est inclinées 2-0 contre le team A de l’Afrique du Sud et les États-Unis. Mais cela aurait pu basculer dans notre sens, car nous avons développé un jeu plus offensif. Nous étions inscrites en catégorie 60 +, alors que la moitié de nos joueuses ont plus de 65 ans. On avait donc des capacités physiques différentes et la moyenne d’âge de notre équipe était de 68 ans, pour 62-63 chez nos adversaires. On peut donc être fières de nos prestations. C’était une magnifique expérience, sportive et humaine. Comme le disait Nelson Mandela: “Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends.” Nous, on a beaucoup appris."