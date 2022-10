Roxane Cleppe titille les messieurs au jogging de Floreffe

Le traditionnel départ par la route avec une belle difficulté dans les premières centaines de mètres, ainsi que les passages boisés rendus glissants par les pluies de ces derniers jours malmènent les participants. Au bout des cinq kilomètres, après une belle bagarre, Florent Lacroix est le premier à franchir la ligne d’arrivée pour une petite seconde devant Marvin d’Aurilio. "Voyant Marvin sur la ligne de départ, je me rends compte que ça ne sera pas simple. Je décide de prendre un départ rapide et je me détâche avec deux compagnons, Evarist et Marvin. Ce dernier prend le relais et accélère. Je suis le seul à suivre. On fait ensuite la fin du parcours ensemble et jouons la victoire au sprint", commente l’athlète de l’UAC, qui partage le podium avec deux de ses coéquipiers. Virginie Henin se montre la plus rapide face à la cinquantaine d’athlètes féminines au départ.

Sur la longue distance, il n’y a pas vraiment match. Damien Dehu est tout simplement le meilleur. "Je remarque sur la ligne de départ que Roxane Cleppe risque d’être ma seule concurrente, commence le vainqueur. Toutefois, il faut être prudent. Je connais le parcours et je sais que les portions dans les bois vont être glissantes, avec des virages à prendre en douceur, d’autant plus vu mon choix de chaussures, avec semelles de carbone. Je creuse l’écart rapidement en début de parcours et je fais le reste en solitaire". La forme est de retour pour l’athlète Trakks qui avait vu juste avant le départ. Roxane Cleppe décroche une superbe seconde place au scratch. "Je me retrouve rapidement en seconde position, sans parvenir à accrocher Damien, parti trop vite. Je fais la totalité du parcours en solo sur un tracé relativement compliqué et avec des chemins bien détrempés", précise Roxane, qui ne cesse de cumuler les grosses performances ces dernières semaines, et même ces derniers mois.

Pour compléter les podiums, aussi bien masculins que féminins, on retrouve Koen Schippers et Marc Quinet chez les messieurs, qui se contentent donc des troisième et quatrième places du classement scratch. La seconde dame, Catherine Mertens, termine à près de quatre minutes de la gagnante, devant Chantal Xhervelle qui complète le podium.

Le challenge Vals et Châteaux, édition 2022, se clôturera à la Course du Château, à Monceau, le 11 novembre prochain.