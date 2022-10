Classement des buteurs de P2: Gilsoul repasse en tête en série A, nouveau triplé de Wauthy en série B

Devant Wauthy, on retrouve toujours le Pondrômois Cédric Magis tout en haut du classement, avec ses 12 goals marqués depuis le début du championnat. Le duo Daniel Patrick Nama (Anhée) et Maxime Pisvin (Gedinne) occupe la deuxième place provisoire grâce à leurs 11 buts.

En série A, le Rhisnois Bastien Gilsoul a repris les commandes du classement des buteurs grâce à un nouveau doublé, inscrit ce week-end et qui lui fait totaliser 10 buts en 9 matches. Derrière lui, l’Olympien Nicolas Herbiniat (9 buts) et un autre duo: Jérémy Poskin (Éghezée) et Bryan De Groote (Sauvenière). Ce dernier a non seulement réussi un doublé contre Wépion mais a surtout vu son équipe s’imposer pour la première fois en championnat. Les deux hommes en sont à 8 réalisations.

Quelques autres doublés ont été inscrits ce week-end en P2 parmi lesquels ceux de Guede (Bossière-Gembloux), Basile Adam et Tony Mascaux (Ligny), Damien Joine (Rhisnes) et Tom Gourmet (Aische B) en P2A ; Adrien Demarcin (Gesves), Denis Poupaert (Petigny-Frasnes) et Antoine Dubucq (Anhée) en P2B.

Voici les meilleurs buteurs de P2 après la neuvième journée de championnat:

P2A

10 buts

Gilsoul (Rhisnes)

9 buts

Herbiniat (FCO Namur)

8 buts

Poskin (Éghezée), De Groote (Sauvenière)

7 buts

Laurent (Bossière-Gembloux), Leruth (Ligny)

6 buts

Guede (Bossière-Gembloux), B. Adam (Ligny), Hannecart (Naninne)

5 buts

Leocata (Lustin), Duchêne (Petit-Waret), Dehaye (Rhisnes), S. Guenegand (Wépion)

4 buts

Gillard (Aische B), Rossini (FCO Namur), Camara (Jambes), Paris (Ligny), Notte (Lustin), Joine et Reins (Rhisnes), Huygen-Thomas et Marion (Wépion)

3 buts

Gourmet (Aische B), Lultz (Bossière-Gembloux), El Kouchaii (FCO Namur), Longin (Grand-Leez B), Fall, Lajili et Salihu (Jambes), Belic (JS Tamines B), Hennau (Ligny), Deheneffe (Malonne), Baugniet et Baume (Naninne), Doupagne (Petit-Waret), Harrad (Wépion)

2 buts

Sabbe (Bossière-Gembloux), Perez Avial et Van Achter (Éghezée), Ibrahimi (FCO Namur), Barry, Beguin, Depireux et Genard (Grand-Leez B), Sainthuile (Jambes), Caplier et Mirabella (JS Tamines B), Mascaux (Ligny), Diz Villanueva (Lustin), Bottaro, Craps, Dupuis, Hennaux et Jonet (Malonne), Mary et Pinchart (Naninne), Blavier et Delitte (Petit-Waret), Folens et Militello (Profondeville), Ancion et Tallier (Rhisnes), Miler (Wépion)

P2B

12 buts

Magis (Pondrôme)

11 buts

Patrick Nama (Anhée), Pisvin (Gedinne)

9 buts

Wauthy (Rochefort B)

8 buts

J. Hassani (Gedinne), Collin (Rochefort B)

7 buts

Koné (Havelange), Baudaux (Pesche)

6 buts

Descarpentries (Bioul), Quevrin (Gesves), Bridoux (Schaltin)

5 buts

Brouir (Assesse), Ar. Bodart (Onhaye B), Fadeux et Marchal (Pondrôme), Deghorain (Tarcienne)

4 buts

Helson (Bioul), Demarcin (Gesves), Giglio, Maistriaux et Poupaert (Petigny-Frasnes), Antoine et Rochette (Pondrôme)

3 buts

De Maglie, Dubucq et Martin (Anhée), A. Delcourt, Dunesme et Lincé (Bioul), Becheker et Leroy (Flavion-Morialmé B), Catoul (Gedinne), Van Crombruggen (Havelange), Mullens (Schaltin), Collinet et Dumont (Surice), Alessandro et Nkoue (Tarcienne)

2 buts

Dubois, Frérotte et Hosselet (Anhée), Huet, Labar et Motte (Assesse), Jadoul (Bioul), G. Hardy (Flavion-Morialmé B), A. Sohy et M. Sohy (Gedinne), Julien et Nicolas (Gesves), Steeno (Onhaye B), Durieux et Gigot (Pesche), Zamperetti (Petigny-Frasnes), Duriau (Pondrôme), Kamba, Mahin et Piérard (Rochefort B), Guilleaume (Schaltin), Sacré et Servais (Surice)