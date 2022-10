Andenne dans la tourmente

"Nous espérions vivre une saison plus sereine que les précédentes mais quand je vois le nombre de joueurs clés dont nous devons nous passer actuellement et sans doute encore pour quelque temps, alors il faut s’attendre à des jours compliqués, s’inquiète le coach andennais Pierre-Philippe Baeken. Maintenant ce serait un peu facile de nous cacher derrière cette excuse pour expliquer notre défaite içi à Loyers. Nous n’avons pas respecté les consignes que j’avais demandées et notamment en défense face à des joueurs que nous savons capables de marquer facilement. Et puis il y a ce manque d’orgueil dans le dernier quart-temps que je ne peux accepter ni comprendre. Nous allons devoir réagir au plus vite."

La bonne opération

Coup double ce week-end pour Loyers qui, alors qu’il remportait son derby, voyait Waremme, dernière équipe encore invaincue, s’incliner à Kain. Résultat, les Loyersois sont coleaders. "Nous avons globalement livré un bon match mais c’est tout de suite plus facile quand le groupe est pratiquement au complet et que les gars ont le temps de souffler pour tout donner lorsqu’ils remontent au jeu, constate le coach loyersois Julien Marnegrave. Être là alors même que nous avons connu un début de saison perturbé par les blessures, c’est inespéré".