Cartes jaunes: Godfroid, Wauquaire.

Buts: Quevrin (1-0, 36e), Grégoire (1-1 c.s.c., 50e).

GRAND-LEEZ: Legrand, Evrard, Piazzalunga, Kindermans, Quevrin (87e Barry), Ligot, Boigelot (91e Beguin), Gilissen, Boreux (77e Longin), Grégoire, Wauquaire.

CONDRUSIEN: Fonteijne, Legros, Nijskens, Warzée, Bukran, Henrot, Defays, Maillard, Godfroid (61e Kleinkenberg), Pingaut, Chenon (73e Vestens).

Privés de Devigne et de Francotte, suspendus, d’Ayika (ligaments croisés et ménisque, saison terminée), de Gilles (Erasmus) et de Trigaux (cuisse), les Grand-Leeziens ont été contraints au partage par des Condrusiens qui, orphelins de Kouadio, suspendu pour abus de cartes jaunes, saluaient le retour (de suspension) de Godfroid.

Le début de la rencontre était précédé d’une minute de silence à la mémoire du papa de Maxime Barbarin, Pierre, décédé jeudi après un long combat contre la maladie.

Tout de noir vêtus, les visités éprouvaient les pires difficultés à créer le danger devant un Fonteijne tout heureux de vivre une première période très calme. Du moins, jusqu’au lob subtil de Quevrin (1-0).

Les visiteurs commençaient la seconde période avec des intentions plus offensives. La frappe de Defays était déviée par Grégoire dans son propre but (1-1).

"On marche dans le repli défensif. On est à l’arrêt. Ils en veulent plus", pestait le coach visité, Dany Verkamer. La nervosité gagnait progressivement les rangs grand-leeziens.

"On y croit", lançait pour sa part le T1 visiteur Damien Trimboli. Ses joueurs ne lâchaient rien.

La frappe de Defays léchait le cadre, avant l’annulation, pour hors-jeu, du but de Pingaut, et l’essai de Vestens à la 92.