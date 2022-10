Un match 5 étoiles des « Crayats »

Cartes jaunes: D.Leyssens, Capouet.

Buts: Nava Fernandes (1-0, 9e), Colin (2-0 csc, 43e), Houche (3-0, 75e), Broutin (4-0, 80e), Horé (5-0, 87e).

NISMES: Sauvage, Houche, N.Depotter, Nava Fernandes, Horé, Libert, Delporte (80e Minet), Dubuc, Boudin (76e Broutin), Sanchez, Ghazi (67e Fraiture).

DINANT: Piret, Veroven, Capouet, Loriers (51e D.Leyssens), Taminiaux, Colot, Herman (63e Daxhelet), S.Leyssens (57e Akandja), Fontaine, Colin (51e Benassy), Willot.

Les "Crayats" entament les débats avec allant. Plus volontaires, les hommes de Bareck Bendaha trouvent la faille sur phase arrêtée. Alors que le corner de Libert est repoussé, celui-ci récupère le cuir, centre et trouve Nava Fernandes qui, de la tête, ouvre le score. Les "Copères" sont pris à vif et ont du mal à se créer des occasions dans cette première période. Juste avant le repos, le même Libert botte un bon coup franc, qui oblige Colin à mettre la tête et à marquer un autogoal: 2-0 au repos, les Nismois sont sur du velours.

À la reprise, logiquement, les Dinantais montent avec plus d’envie et de meilleures intentions. Derrière, Sauvage garde le zéro et les "Bleus" laissent passer l’orage. Dans le dernier quart d’heure, le match est plié. D’abord avec le vétéran Houche (45 ans !) qui, de la tête, réalise le break. Puis, le revenant Broutin et l’excellent Horé fixent les chiffres à 5-0. "On peut parler d’un match référence, juge l’offensif nismois, Simon Horé. Nous avons commis peu d’erreurs et derrière, on a gardé le zéro."

"On garde notre place au classement, mais il est clair que ce revers va nous faire retomber sur terre, déclare le coach dinantais, Maxime Laloux. À nous de nous reprendre à la maison, face à Flavion."