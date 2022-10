Nouveau doublé de Zingle

Flavion prend conscience directement de l’enjeu de la rencontre et montre d’emblée ses intentions. En pressant les Condrusiens, les hommes d’Eddy Morue se créent déjà deux occasions en l’espace de trois minutes avec Cherront et Hendrick. L’ouverture du score tombe sur corner après 5 minutes. Le buteur maison Zingle réceptionne le ballon, contrôle et croise parfaitement pour trouver la faille. Les « Rouges » ne sont pas rassasiés et peu après la demi-heure de jeu, Zingle remet le couvert sur un centre de Pessleux. 2-0 au repos où Haversin doit réagir. Si Kone a deux face-à-face, l’ancien Flavionnais ne parvient pas à cadrer un des tirs. Pour le plus grand bonheur de Flavion, qui au contraire de la première période, a eu plus de mal à se créer du danger. Mission tout de même réussie pour les Flavionnais qui s’extirpent de la zone rouge. « Le pressing demandé a payé, se félicite le coach florennois, Eddy Morue. Hendrick se sent de plus en plus à son aise et apporte ce que l’on attend de lui. Le groupe est jeune et à force de travail, ça se verra. Il suffit de voir le travail de Barbilou à Beauraing, à qui je remets mes amitiés. » « Nous avons eu les occasions mais non cadrées, regrette John Galasso. Mais je ne reproche rien aux joueurs qui ont montré la mentalité qu’il faut, en se battant jusqu’au bout. » J.Ma