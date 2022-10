Natoye toujours invaincu, Ciney sur sa lancée

En plein week-end de kermesse, Natoye est sorti vainqueur. Après un chassé-croisé, les Jaunes accélèrent et émergent en fin de première période (23-30 au repos). « Ce temps fort nous a donné un boost au moral, admet le coach, Louis Crevits. Nous avons rencontré des difficultés à contourner l’intensité défensive d’Alleur en première période. À la reprise, nous nous sommes adaptés à la pression, et en trouvant des options, on a pu prendre le large, avant de gérer » Natoye maintient son invincibilité.