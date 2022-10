Wépion B 9 - Moustier 2

Les "Fraisiers" ont largement gagné un duel qui tenait à cœur à leur coach, Julien Thoron. L’addition était tennistique à la pause sur des réalisations de Miler (2), Oubouaziz (2), De Ridder et Bastin. Miler allongeait l’addition. Les Moustiérois avaient un sursaut d’orgueil via Sorce et Nantel. Miler et Massin fixaient les chiffres.

Profondeville 3-Wartet 2

Les hommes de Vincent De Ketelaere se muent en giant-killer, en surprenant les Wartetis après les Temploutois. Pierard a mis les visiteurs devant. Un doublé de Smeeters inversait la donne. Juste avant les citrons, Tshiala offrait la parité. Après un penalty loupé par les Wartetis, Genin crucifiait un des ténors.

Malonne B 4 - Mazy B 1

À la pause, le marquoir affichait 1-0, des œuvres de Demaude. L’égalisation de Maroy faisait douter les "Verts". Ceux-ci émergeaient en fin de match, sur des buts de Halleux, Catoul et Mantia, sur penalty.

Jemeppe 1 - Flawinne 1

Les "Gozettis" ont arraché un point souvent mis en doute par les "Chimistes". Dethier semblait avoir indiqué la bonne voie aux siens. Le but égalisateur de Cléda allait freiner la mécanique visitée, qui ne parvenait pas à venir à bout d’une défense namuroise bien verrouillée.

Temploux 4 - Ham 2

Les "Aviateurs" avaient à cœur de redorer leur blason. Ils durent se défaire d’une formation sambrienne de belle facture. Celle-ci menait d’ailleurs 0-2 sur des buts de Rocchi avant la 25e. Un autre doublé de Rase remettait les équipes dos à dos. Après le but de Nazé à la 58e, les "Bleus" allaient connaître un quart d’heure compliqué. Vestrynge saluait sa rentrée en les délivrant.

Namêche 2-Sauvenière 5

Le marquoir indiquait 2-3 à la mi-temps. Crickx et Decarpentry (2) pour les Wawas et Bajraktari et Lequeux pour les "Carriers", avaient actionné le marquoir. Un doublé de Crickx offrait les trois points aux visiteurs.

Jambes 3 - Salzinnes 0

Le visité D’ellamico sollicite une belle parade de Tavernier à la 15e, tout comme à la 26e, sur un essai de Vanderstappen. Les visiteurs s’enhardissent et sollicitent Puissant via Kouogang. Un essai du Jambois Barbera trouve Tabernier sur sa route. Les grosses occasions loupées d’emblée par Kamkeng et Belibel vont peser lourd. Vanderstappen, Delleamico et Van Hove seront plus efficaces, côté jambois.