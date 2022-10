18-18, 30-16, 13-17, 22-4

LOYERS: Massy, Casamento 2, Despontin 10, Demars 3, Pirlot 8 (2x3), Bierman 9 (1x3), Guillaume 23 (3x3), Vanoverschelde 10, Waterval 15 (1x3), Badoux 3 (1x3)

ANDENNE: Maree 3, Gregoire 8 (2x3), Chaufouraux 8 (2x3), R.Beaujean 1, T.Beaujean 7 (1x3), Mercier 5 (1x3), Kusunguludi 6, Delva 17

Privés de quatre titulaires, c’est à huit que les Oursons se présentent pour ce derby à Loyers qui, au contraire, a retrouvé un effectif pratiquement au complet.

Contre toute attente, ce sont pourtant les visiteurs qui impriment le tempo en début de match (2-8 à la 3e), mais une première bombe de Bierman et une autre de Pirlot relancent l’équipe locale (11-8 à la 6e) qui se fait rejoindre en fin de premier quart sur un missile de Chaufouraux: 18-18 à la 10e.

Les Andennais s’accrochent et peuvent compter sur Delva pour alimenter le marquoir (29-29 à la 14e) mais les artilleurs loyersois vont alors se mettre en évidence avec deux tirs primés pour Pirlot et Guillaume et un cinquième de Waterval avant même le repos. L’écart se creuse alors et 14 points séparent les deux équipes au moment de rentrer aux vestiaires: 48-34.

À la reprise, les Andennais se montrent plus agressifs en défense et si les visités font toujours la course en tête, à la 28e, sur un nouveau missile de Chaufouraux, Andenne revient à 53-47. Une belle réaction mais en face Waterval et Despontin rendent un peu d’air à leur équipe en fin de troisième quart-temps: 61-51 à la demi-heure.

À l’entame du dernier quart-temps, Guillaume remonte sur le parquet et inscrit neuf points d’affilée auxquels s’ajoutent deux points de Vanoverschelde pour réussir un 13-0 en à peine 5 minutes. Un coup fatal pour les visiteurs qui voient le marquoir indiquer 74-51 avant d’entamer le money time. Un écart qui ne laisse plus planer de doute quant à l’issue de la partie. Les Loyersois peuvent alors gérer sans peine la fin de partie avec un dernier missile de Badoux pour mettre fin au derby: 83-55. Un succès que l’ex-Andennais Justin Vanoverschelde modérait: "Je ne peux être qu’heureux avec cette victoire mais c’est malgré tout dommage pour Andenne de compter autant de blessés. J’aurais préféré affronter tous mes anciens coéquipiers. Nous avons eu nous aussi notre lot de blessures et au final nous nous en sortons bien avec une seule défaite jusqu’à présent. De bon augure pour la suite du championnat j’espère."