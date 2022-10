Les Walhérois restent en bonne position

Cartes jaunes: Diotallevi, Scohy, Defresne, Dauby.

Buts: Di Vrusa (1-0, 34e), Gilain (1-1, 46e).

MANAGE: Vanhecke, Mathieu (85e Laurent), Cuche, Ozturk, Thibaut, Scohy, Chebaïki, Depril (90e Furia), Descotte (77e Debauque), Di Vrusa, Diotallevi (85e Dauby).

ONHAYE: De Vriendt, Leclef, Granville, Defresne, Poncelet, Lizen (45e Guiot), Fastrez, Lambert (90e Delplank), Gilain, Guerri, Lorenzon.

Les Onhaytois sont revenus du Scailmont avec un bon point, qui les maintient en tête, leurs poursuivants n’ayant pas fait mieux. La mission n’avait rien d’une sinécure, chez des Manageois intraitables chez eux et en l’absence des médians défensifs Gall (suspendu) et Bastin (genou douloureux). Pour y remédier, Lionel Brouwaeys avait fait monter Fastrez dans ce secteur de jeu, Leclef prenant place dans le trio axial défensif.

Les visités prenaient la première période à leur compte, dans la possession, avec quelques corners et une frappe enroulée trop largement de Depril comme possibilités, alors que Lorenzon n’avait pu exploiter un service tranchant de Poncelet. "On avait choisi de les laisser venir, avec un bloc médian bas, pour tenter de les prendre en contre. Et cela a failli marcher", confiait le T1 de l’Agauche. Un centre de Guerri faillit en effet profiter à Lorenzon, devancé in extremis par un défenseur, en fin de premier acte. Mais les visités avaient trouvé la faille dix minutes plus tôt, Di Vrusa étant bien seul pour reprendre victorieusement un premier envoi de Diotallevi repoussé par De Vriendt.

Le scénario rebondissait dès le retour des vestiaires, sous l’effet de Walhérois passés en 4-3-3, avec la montée de Guiot, et plus hargneux dans leur pressing. Sur sa première touche de balle, "Greg" isolait Gilain qui, du plat du pied gauche, croisait au ras du montant. "On a changé de système tout de suite, pour les surprendre, en étant aussi plus haut. Cela a créé plus d’espaces et d’occasions des deux côtés, mais au final, on ne leur a pas concédé beaucoup de bons ballons dans notre rectangle", précisait encore "Lio". Diotallevi et Descotte tentèrent leur chance, mais de positions excentrées, alors que De Vriendt et sa défense neutralisèrent les centres aériens, à l’exception du tout dernier, avec une tête passant à côté. En face, c’est Guerri qui donna, plus d’une fois, le tournis à l’arrière-garde manageoise, avec en exergue un tir bien capté par Vanhecke.