Arbitre: Dutron.

Cartes jaunes: De Geest, Richir.

Carte rouge: Bajraktari (84e, 2 c.j.).

Buts: Delcorps (1-0, 14e), De Fraipont (1-1, 50e et 1-2, 57e), Bajraktari (1-3, csc 79e), Tadjenant (1-4, 82e).

MEUX: Pignolet, Van Vyve, Chauviaux, Baudoin, Delcorps (27e B. Dhyne), Jaspard, Bajraktari, Mazy (81e Rouffignon), Delvaux, Toussaint (84e Nicolas), Roldan-Simon.

LOYERS: Salmon, Dandoy, De Fraipont (84e Crevits), De Geest, Boutgmi, Richir (84e Lamour), Lampecco, Collard, Mathy, Colard, Mauléon.

Bien en jambes durant les 45 minutes initiales, les Meutis se voient récompensés de leurs efforts peu avant le quart d’heure, lorsque Delcorps profite du travail de Chauviaux pour mettre les siens au commandement. Par la suite, Richir et Boutgmi pour le leader, Delvaux et Bajrakatari pour les visités, mettent Pignolet et Salmon à l’ouvrage. Mais c’est finalement sur ce score arsenal que tout le monde rentre aux vestiaires. À la reprise, les Loyersois ne tardent pas à revenir au score via De Fraipont. Sept minutes plus tard, il remet le couvert. La victoire a choisi son camp, a fortiori quand le malheureux Bajraktari trompe involontairement son propre portier. Et à huit minutes du terme, Tadjenant donne au score sa physionomie définitive, l’exclusion de Bajraktari étant le dernier fait saillant de ce match.

"Durant les 45 minutes initiales, nous n’avons pas gagné un seul duel, regrettait Jeff Beguin, le T1 loyersois. À la pause, j’ai remis les choses en place et ça a porté ses fruits. Il ne nous manque plus qu’un point, à aller chercher contre Arquet vendredi, pour gagner la première tanche."

"Nous prenons 4 quatre buts sur autant de phases arrêtées, analysait Claudio Batatinha . C’est dommage après nos 45 minutes initiales."