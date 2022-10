Les hommes de Ludovic Diez faisaient la différence après la pause, en profitant notamment d’une erreur défensive mise à profit par Collinet. Turchet réalisait le break. Le but de Doumont était insuffisant.

Olloy 2 - Treignes 2

Les Ollégiens prenaient l’avance à la 5e via Schepmans. Leur adversaire faisait le nécessaire pour égaliser par Lange.

Le visité Steinier profitait d’un long ballon mal négocié pour remettre Olloy aux commandes, un peu contre le cours du jeu. Un coup franc de Maistriaux octroyait un point aux visiteurs à la 89.

Somzée B 5 - Philippeville B 4

Menés à trois reprises par les "Étoilés", les Somzéens limitaient les dégâts à la pause grâce à Maucourant et Dufert, sur penalty. Après 2-4, les visités inversaient la tendance sur des roses inscrites par Vael et Bauwens (2).

Thy B 1 - Lesves-Arbre 2

Les hommes de Vincent Collet décrochent la tranche avec le maximum de points. À la demi-heure, Benedini avait mis les "Métallos" aux commandes.

Le leader réagissait avec vigueur à la reprise et remettait les pendules à l’heure sur des buts signés Delguste et Bodart.

Ham B 1 - Surice B 1

Les "Fromagers" menaient à la pause, face à des "Hannetons" un peu hésitants. Moins timorés à la reprise, les Sambriens parvenaient à égaliser par Nenin, sur penalty.

Tarcienne B 2 - Gimnée/Mazée 2

Les Tarciennois entament la marque par Milioni à la 26e. Dogot double l’avance visitée à l’heure de jeu. Les hommes de Cédric Dion perdent leur football face à la rugosité visiteuse et laissent revenir les "Mauves" à leur hauteur.

Falisolle B 5 - Clermont 1

Clermont, qui s’aligne à dix, aura été solidaire pour éviter une correction. À la pause, les Sambriens ne menaient que d’un but, signé Riciputo. Un doublé du même joueur et une rose de Juglaret accéléraient la défaite visiteuse. Les "Verts" ont sauvé l’honneur par Duverger avant que Riciputo ne fixe les chiffres.

Fraire 1 - Etoile Taminoise 3

Le marquoir est muet jusqu’à la 42e et un coup franc de Declunder. Au second acte, Brigano et Illiano creusent l’écart, avant de concéder un but dans les derniers instants.