Arbitre: Rahmani.

Cartes jaunes: Fabris, Van Den Abeele, Blanchard, Gengler, Vanderreycken, J. Mathieu.

Carte rouge: Digiugno (78e).

But: Martin (1-0, 75e).

ARQUET: Gillet, Vanderreycken, Martin, Jonckers (34e Lecomte), Avci (95e Simon), Fischer, Pairon (58e Labeau), Gengler, Mpia Massa (91e Boosten), J. Mathieu, Verdel.

BIESME: Jacquet, Verelst, Dubois, Mollet, Fabris, Digiugno (61e François), Lotte, Graulus, Blanchard, Depaemelaere (86e Lisot), Van Den Abeele (68e Servidio).

Des occasions, il y en a eu, à la pelle même. Mais la balance a penché en faveur des Namurois qui ont eu chaud mais qui sont restés calmes et méritants.

"En première période, on s’est déjà montré dominateur, explique le coach biesmois Xavier Thiry. Dans une seconde période moins rythmée, on a pris le dessus mais on n’a pas pu concrétiser. Pourtant, vu nos ambitions, on était venu pour la victoire. Maintenant, on peut oublier le titre et viser le tour final".

Après une réelle occasion pour Mpia Massa, Arquet a dû se montrer attentif en défense vu le nombre élevé de corners obtenus par les Biesmois. On pensait l’ouverture du score acquise à la 30e mais la tête de Mollet était sauvée sur la ligne par le Vedrinois Fischer.

Dès la reprise, Biesme montrait un visage entreprenant ce qui obligeait Gillet à se monter attentif, notamment devant Graulus. Biesme attaquait mais Arquet attendait son heure qui arrivait à la 75e lorsque M. Ali Rahmani lui accordait un penalty, très discuté par les visiteurs mais converti par Martin (1-0). Arquet tenait le bon bout même si dans les derniers instants, les visiteurs se montraient à nouveau menaçants.

"Dire qu’on a mérité la victoire, c’est un peu trop facile avoue le mentor vedrinois Denis Sulejman. Après un début difficile, chaque équipe s’est créé des occasions. N’oublions pas qu’on a dû se passer de plusieurs éléments et que Jonckers a dû très vite quitter le jeu. Si, en seconde période, ce fut compliqué, on a gardé notre calme et su former un bloc soudé. C’est de cette manière qu’on prend des points". Le "derby" à Loyers vendredi, entre coleader, vaudra le détour.