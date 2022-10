La team FC Banditos a remporté la dernière manche du challenge Guérit. Dernière manche de cette année, mais également dernière manche de l’histoire du Guérit après 39 années. L’épreuve de Petite-Chappelle, qui continuera sans aucun doute à vivre après le challenge, a réuni 53 équipes.

Woman Race à Andenne

La Woman Race, organisée à Andenne, a attiré 135 joggeuses. Côté résultat, la victoire est revenue à Irma Laurent sur 3 kilomètres, à Marie Minette sur 6 kilomètres et à Aïcha Mathieu sur la plus longue distance, de 9 kilomètres.

Jogging de Floreffe

Ils étaient 307 à franchir la ligne d’arrivée de cette édition 2022 du jogging de Floreffe. Sur la petite distance, Florent Lacroix et Virginie Henin se sont montrés les plus rapides. Damien Dehu s’est imposé sur les 10,2 kilomètres avec trois minutes d’avance sur la deuxième, Roxane Cleppe.

Corrida des Watt à Suarlée

Belle première édition pour la corrida des Watt (acronyme de What an Athletic Triathlon Team), à Suarlée, avec une affluence de 238 concurrents. Maxime Roisin et Juliette Ballard ont décroché la première place sur 3 kilomètres. Benjamin Dandoy et Elodie Urbain se sont imposés sur la double boucle. Mathieu De Rijdt et Stéphanie Ernoux ont été les plus rapides sur 9 kilomètres.

Foulées des Biwacks

114 coureurs ont participé aux Foulées des Biwacks, dans le village de Petit-Waret. Au final, la Trifly a signé un doublé avec la victoire, sur 5,2 kilomètres, de Brice Laforge et de Sarah Tallier. Joachim Libois et Mathilde Lacaillié ont remporté les 10,4 kilomètres.

Crazy Run à Éghezée

Petit succès pour la Crazy Run d’Éghezée, organisée dans le quartier des Boscailles avec 56 concurrents seulement au départ des deux distances. Jean-Jacques Mathy et Romane Mathy se sont imposés sur la petite distance. Le local Thomas Van Der Kee et Pascale Lallemand en ont fait autant sur le plus long parcours.