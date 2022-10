Gembloux surpris, Profondeville confirme

12-11, 22-9, 21-20, 16-21

GEMBLOUX: Ponsard 6 (2x3), Reconnu 14 (2x3), Carretta 7 (1x3), Vandewalle 5, D.Marchal 2, Y.Marchal 5, Verdijen, Deblire 18 (2x3), Saillez, Lox, Piret 4, Mestrez

Les consignes étaient pourtant claires, surveiller Legros et Noel et surtout bien défendre pour éviter de laisser Saint-Hubert s’enflammer. C’est exactement ce que n’ont pas su faire des Couteliers qui sont retombés dans leurs travers de ce début de championnat, après pourtant un premier quart-temps équilibré: 12-11. Mais en restant 7 minutes sans inscrire le moindre point, les Namurois ont offert à leurs adversaires la possibilité de tuer le match et c’est ce qu’ils ont fait: 34-20 au repos. Certes la seconde mi-temps est un peu meilleure mais pas assez que pour contester le succès des visités.

Profondeville 73 – Maffle 53

17-25, 24-13, 16-10, 16-5

PROFONDEVILLE: Degey 16, Gruslin 6, Delvaux 16 (3x3), Herquin 7, Garot 18 (1x3), Tillieux, Despeghel, Guns 8, Tintillier 2

Pourtant bien décidés à rebondir après la défaite à Braine, les Profondevillois passent à côté de leur début de match en encaissant déjà 25 points en 10 minutes: 17-25 à la 10e. Le coup de gueule poussé par le coach Thomas Dustin fait immédiatement effet, non seulement en défense, où les Namurois s’appliquent enfin mais aussi en attaque avec Delvaux et Garot, sans nul doute les deux meilleurs Profondevillois de la soirée: 41-38 au repos. L’équipe locale domine alors les débats et l’écart ne cesse de grandir et de 57-48 à la demi-heure, le score passe à 73-53 au coup de sifflet finale. Un cinquième succès en six rencontres…

R2B

Olympic 72 – Belgrade B 60

25-17, 14-14, 18-8, 15-21.

MSM: Piérard 3-0 (1X3), Peeters 2-0, Lefebvre Th. 4-3 et A. 10-2 (2), Vanderstraeten 0-4, Blaise B. 6-8 (1) et Th. 11-11, L. Vitali 3-5 (1), Hoebeke, S. Cambioli.

BELGRADE: Mikombe, Marchal M. 0-2 et T. 7-0, Mertens 2-1, Debry 4-0, Vermeren 0-2, Ndiaye 3-12 (2), Nelkofski, Cerquarelli 7-2 (1), Hucorne 8-4 (1), Bampolineza 0-4, Quairia 0-2.

Verdict mérité. "En attaque, nous restons trop dépendants des deux Blaise. Nous pouvions mieux. Malheureusement, il faut toujours rester vigilants avec mes gars." Pascal Chouli souligne toutefois la rapidité avec laquelle ses hommes sont allés chercher les fautes et les lancers. Le coach se félicite surtout de la défense. "C’est la première fois que nous encaissons si peu. Nos trois" zone-press "ont perturbé nos jeunes adversaires. "